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Beyoğlu'nda otelde yangın: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 04:03 | Son Güncelleme

6 katlı otelin dördüncü katında çıkan yangında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) -Beyoğlu'nda 6 katlı bir otelin dördüncü katında çıkan yangında 6 kişi yaralandı.

Hüseyinağa Mahallesi Büyük Bayram Sokak'ta bulunan 6 katlı bir otelin dördüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelde kalan müşterilerin önemli kısmı hemen tahliye edilirken üst katlardakiler mahsur kaldı. Üst kata da sıçrayan yangında 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan yaralıları itfaiye merdiveni ile tahliye etti.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken bazı yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemini alıp olay yerinde incelemelerde bulundu.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

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