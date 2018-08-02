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Beyoğlu'nda park halindeki dolmuş yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 06:39 | Son Güncelleme

Polis ekipleri aracın kundaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda park halindeki bir dolmuşta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Keçeci Piri Mahallesi Okmeydanı Caddesi'nde park halindeki 34 M 3066 plakalı dolmuşta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Olay yerine gelen dolmuş işletmecisi ise aracın yandığını görünce gözyaşı döktü.

Polis ekipleri yangının kundaklama sonucu çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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araç yangını beyoğlu dolmuş yangını kundaklama

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