BEYOĞLU'NDA POLİS OPERASYONUNDA HAREKETLİ ANLAR (1)

Özgür EREN / İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda polis tarafından düzenlenen operasyonunda 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Hareketli anların yaşandığı operasyonda şüphelilerin, uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.
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-Polis operasyonundan hareketli anlar
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