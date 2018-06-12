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BEYOĞLU'NDA POLİS OPERASYONUNDA HAREKETLİ ANLAR(2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda, polisin, narkotik madde satışı ve fuhuşa yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'nda, polisin, narkotik madde satışı ve fuhuşa yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ayrıca bir de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bir süre önce yapılan bir ihbarı değerlendiren, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyinağa Mahallesi'ndeki iki ayrı adresi yakın takibe aldı. Söz konusu adreslerde fiziki takipte de bulunan polis, saat 17.30'da, eş zamanlı operasyon başlattı.
Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hasal Sokak üzerindeki 5 katlı bir binaya baskın düzenledi. Binadaki dairelerin zillerine basan polis, içeriden açan olmayınca, koçbaşı yardımıyla demir kapıları kırarak içeri girdi. Baskında, iki ayrı dairede, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 4 kişi suçüstü yakalandı.
Operasyonun ardından, fuhuş yaptıkları iddia edilen iki erkek, burada çalışan 5 kadın ve kadınları pazarladığı iddia edilen O. A. gözaltına alındı. O. A. gözaltı aracına götürülürken "Beni niye alıyorsunuz. Ben Rus muyum" dedi.
Diğer adreste yapılan baskında ise iki kişi gözaltına alınırken, bir de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Polis araçlarının operasyona gidişi
-Polisin kahveye ve binaya şok baskın yapması
-Polisin şüpheli kişileri yere yatırması, duvara yaslaması üst araması yapması
-Tost tezgahında arama yapılması
-Binada özel harekat polislerinin kapıyı koç başı ile kırması
-Özel harekat polislerinin odalara girmesi ve şüphelileri yere yatırması
-Narkotik polislerinin odalarda detaylı arama yapması
-Gözaltına kişilerin polis aracına bindirilmesi
-Genel ve yakın detaylar

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