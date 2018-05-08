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Beyoğlu'nda restoran yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 19:08 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda restoran yangını

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 2 katlı restoranın mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Caddesi Meşelik Sokağı'ndaki 2 katlı restoranın mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu Restorant yangın

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