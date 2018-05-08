BEYOĞLU'NDA RESTORANDA YANGIN PANİĞİ

Haber - Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu'nda bir restoranın mutfak bölümdeki yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, tarafından kısa sürede söndürülen yangında mutfağın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İstiklal Caddesi'ni kesen sokak olan Meşelik Sokakta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Bir restoranın ikinci katında bulunan mutfak bölümünde ocağın arkasında bulunan izolasyon malzemeleri tutuştu. Dumanları gören çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye merdiveni yardımı ile mutfak bölümüne ulaşan ekipler, mutfağın camlarını kırarak yangını söndürdü. Yangın, İstiklal Caddesi'nde kısa süreli paniğe neden oldu.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin camları kırması

-Ekiplerin yangını söndürmesi

-İtfaiye araçlarından detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinin şerit çekmesi

-Yanan izolasyon malzemelerinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

