Beyoğlu’nda silahlı çatışma: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi Yay Geçidi Sokak’ta henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan B.D. (26) isimli genç, arkadaşları tarafından çevredeki özel bir hastaneye götürüldü.

Hastanede ameliyata alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek güvenlik tedbiri aldı.

Olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, olay yerinde boş kovan toplayıp delil çalışması yaparak incelemelerde bulundu.