BEYOĞLU'NDA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
BEYOĞLU'nda cadde üzerinde biri kadın iki kişi, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Polis saldırganların peşine düştü.
Olay, Kasımpaşa Dereboyu Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; binanın önünde bulunan Ramazan E. ile Burçak D. yaya olarak gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ramazan E. ve Burçak D. bacaklarından yaralandı. Saldırganlar, yine yaya olarak olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
---------------------
-Yerdeki yaralılar
-Sağlık ekiplerinin müdahale edip ambulansa taşıması
-Polis ekipleri
-Vatandaşların toplanması
-Röportaj
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Yerdeki kovanlar
-Genel ve datay görüntüler
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!
Haziran ayında şaşırtan görüntü! Balkanlar'a kar yağdı!
AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama
Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi
İstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladı
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi
Gördüğünüz anda hemen kaçın! Et yiyen örümcek Bilecik'in korkulu rüyası oldu
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 0 yorum