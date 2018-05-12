Beyoğlu'nda sokakta yatan gençler

İSTANBUL (AA) - Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ''Beyoğlu'nda kan donduran görüntü'' başlıklı haberle ilgili polisin yaptığı çalışma sonucunda sokakta yattıkları iddia edilen 7 kişide uyuşturucu veya başka bir suç unsuruna rastlanılmadığı bildirildi.

Valilik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ve madde bağımlısı oldukları ileri sürülen şahısların durumunu konu alan ''Beyoğlu'nda kan donduran görüntü'' başlıklı haberler üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı.

Haberlerde madde bağımlısı oldukları ve Dolapdere Caddesi ve Taksim Meydanı’nda yattıkları belirtilen 7 kişi, Mobil Huzur Ekipleri tarafından aranıp bulundu.

Sonrasında Olay Yeri Büro Amirliği tarafında kimlik tescilleri gerçekleştirilen kişilerde yapılan inceleme sonucunda, üzerlerinde uyuşturucu ve başkaca bir suç unsuruna rastlanmadığı tespit edildi.

Şahıslardan birinin Eyüp Ayvansaray'da yurtta kaldığı ve arandığı tespit edilerek Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği tarafından yurduna teslim edildiği öğrenildi.

Haklarından Kabahatler Kanunu’nun 41. Maddesi gereğince idari işlem yapılan diğer 6 kişi ise üzerilerinde suç unsuruna rastlanılmadığı, GBT ile UYAP’taki sorgulamalarında alıkonmalarını gerektirecek bir durum tespit edilmediğinden serbest bırakıldı.

