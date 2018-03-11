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Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 21:39 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda metruk bir binada, kısmen yanmış bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak'taki bir metruk binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, metruk binada yaptıkları incelemede sandalyede oturur halde, elleri bağlanmış kısmen yanık erkek cesedi buldu.

İlk incelemenin ardından cesedin, 18 yaşındaki D.K'ye ait olduğu belirlendi.

Metruk bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

D.K'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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beyoğlu cinayet istiklal mahallesi

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