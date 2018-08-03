Beyoğlu'nda tahliye edilen binaların mührü söküldü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu çöken apartmanın çevresinde bulunan ve olay sonrasında tahliye edilen 7 binanın mührü söküldü.

Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çökme nedeniyle Beyoğlu Belediyesi ve ilgili kurumlar mühendislik çalışmalarıyla olayın nedeni ve çözümü konusunda birlikte çalıştı.

Hafriyat yapılan parselde mukavemetin sağlanması için gerekli tedbirleri alındı ve bölgede devam eden toprak kaymasının önlemesi amacıyla, toprak kaymasıyla oluşan çukur, dolgu malzemesi kullanılarak dolduruldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden temel ve zemin mekaniği konusunda uzman akademisyenle tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda müdahale yöntemleri oluşturularak binalar 4 gün gözlem altına alındı. Binalarda çatlama, kayma, ve çökme risklerini ölçmek üzere 10 reflektör ve 30 mira çivisi ile ölçümler yapıldı.

Yapılan ölçümler ve incelemeler sonrasında tahliye edilen 7 binada toprak kaymasından kaynaklanan herhangi bir hasara rastlanmadı. Bilirkişi raporu doğrultusunda binaların mühürleri çözülerek vatandaşların evlerine dönmesi sağlandı.

Ayrıca, Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Kaymakamlığı ve AFAD'ın destekleriyle, başta çöken binada yaşayan vatandaşlar olmak üzere 72 aileye ayni ve nakdi yardımlar yapılmaya başlandı.

Yıkılan binada yaşayan 5 ailenin düzenlerini kurabilmeleri için 6 aylık kira destek programı oluşturuldu. İlgili ailelerin ev eşyalarının karşılanması süreci de destek kapsamında başlatıldı.

