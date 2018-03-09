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Beyoğlu'nda taksi bariyerlere çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 21:09 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda taksi bariyerlere çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda taksinin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TJD 22 plakalı taksi, Piyalepaşa Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı.

Yaralı kadın ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sürücü ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu trafik kazası

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