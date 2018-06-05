İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir grup, "tek tip elbise" uygulamasını içeren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) iptal edilmesi talebiyle eylem yaptı.
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyelerinin de aralarında olduğu grup, Galatasaray Meydanı'nda toplandı. Gruptakiler, "Tek Tip Elbise İşkencedir" yazılı pankart taşıdı.
Grup adına açıklamada bulunan Hatice Onaran, aynı taleple 4. kez bu alanda toplandıklarını belirterek, mahkemelere götürülürken giydirilecek "tek tip elbise"nin, yargılama aşamasında olan mahpusa baştan hüküm giydiren adaletsiz bir uygulama olduğunu savundu.
Açıklamanın ardından "Tek tip elbiseye hayır", "İnsan, haklarıyla insandır" şeklinde sloganlar atan grup dağıldı.
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