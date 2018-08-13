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Beyoğlu'nda tekstil atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 12:53 | Son Güncelleme

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda iş merkezinin çatı katındaki tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Keçeci Piri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki iş merkezinin 4 katlı binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken atölyede çalışanlar kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Bayrampaşa'dan gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri vatandaşların bölgeye yaklaşmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı.

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