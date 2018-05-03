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Beyoğlu'nda trafo yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 16:18 | Son Güncelleme

Bir binanın bodrum katında trafonun patlaması sonrası çıkan yangın hasara yol açtı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir binanın bodrum katındaki trafonun patlaması nedeniyle çıkan yangın hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi Piyale Mumhanesi Sokağı'nda bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki trafo henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Sesi duyan apartman sakinleri binayı boşaltırken, patlama sonrası çıkan yangın, bodrum kattaki eşyaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürüdü. Yangın, binada hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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beyoğlu trafo yangın

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