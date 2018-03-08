Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Beyoğlu'nda daha önce belirlenen adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Beyoğlu'nda daha önce belirlenen adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi. Polis ekipleri operasyon kapsamında Beyoğlu, İstiklal Mahallesi İplikçi Fırın Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan daireye özel harekat polisleri ile birlikte baskın yaptı. Operasyonda daha önceden belirlenen 3 adrese koç başı yardımıyla giren polis ekipleri evlerde bir süre arama yaptı. Polis ekiplerinin baskın yaptığı adreslerdeki aramalarında hassas terazi, bir miktar uyuşturucu ve yaklaşık 20 bin lira nakit para ele geçirildi. Ayrıca polis ekipleri, operasyon yapılan adreslerin çevresinde bulunan bahçeleri de didik didik aradığı görüldü. Bu sırada da özel harekat polisleri de çevrede önlem aldı. Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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