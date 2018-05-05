Beyoğlu'nda yangın

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda üç katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Tomtom Mahallesi Karabaş Kuyu Çıkmazı'nda 3 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman yan binaya sirayet etti ve iki bina boşaltıldı.
İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen iki kişi ise önlem amacıyla hastaneye götürüldü.
Söz konusu giriş katta bulunan dairede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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