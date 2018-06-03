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BEYOĞLU'NDA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 14:44 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda bir çanta atölyesinde çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda bir çanta atölyesinde çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.
Yangın Hüseyin Ağa Mahallesi Kireçhane Sokak üzerinde bulunan bir çanta atölyesinde saat 13.30 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-İtfaiye ve sağlık ekipleri
-Kurtarılan yaralı
-Ambulansa konulması
-Detaylar

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