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Beyoğlu'nda yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'NDA bir çanta atölyesinde çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'NDA bir çanta atölyesinde çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın Hüseyin Ağa Mahallesi Kireçhane Sokak üzerinde bulunan bir çanta atölyesinde saat 13.30 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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