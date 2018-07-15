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Beyoğlu'nda yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 08:57 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda bir otelde kalan Arif Kocakkıyakı'ın kaldığı odadan kötü koku gelmesi üzerine otel görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda bir otelde kalan Arif Kocakkıyakı'ın kaldığı odadan kötü koku gelmesi üzerine otel görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Kocakkıyak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Beyoğlu, Hüseyinağa Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.İddiaya göre, Atıf Yılmaz Caddesi'ndeki bir otelde uzun süredir kaldığı öğrenilen Arif Kocakkıyak'ın(68) odasından kötü koku gelmesi üzerine görevliler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kocakkıyak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Kocakkıyak'ın öldüğünü haber alan yakınlarının otele gelerek beklediği görüldü. Polis ekipleri, otel çalışanlarından aldığı bilgiler doğrultusunda odada olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Kocakkıyak'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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