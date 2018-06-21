Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Gümüşsuyu Caddesi Taksim istikametinde seyir halindeki bir taksi, yolcu indirmek için durduğu sırada, arkadan gelen otomobil, taksi ve dolmuşla çarpıştı.
Kazada ticari taksi içerisindeki 1 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle araçlardan akan yağ nedeniyle Gümüşsuyu Caddesi Taksim istikametine trafiğe kapatıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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