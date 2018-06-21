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Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 13:21 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gümüşsuyu Caddesi Taksim istikametinde seyir halindeki bir taksi, yolcu indirmek için durduğu sırada, arkadan gelen otomobil, taksi ve dolmuşla çarpıştı.

Kazada ticari taksi içerisindeki 1 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle araçlardan akan yağ nedeniyle Gümüşsuyu Caddesi Taksim istikametine trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Taksim Zincirleme

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