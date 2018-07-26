Beyoğlu'ndaki bina çökmesi

Burada sıkıntılı 9 bina bulunduğunu belirten Demircan, "Bu 9 binanın 2'si, ana bina ve arkasındaki küçük gecekondu ile yıkıldı. Kalan 7 binayı da kontrol altında tutuyoruz. Bu 9 binayı tahliye ettik. Bu binalarda yaklaşık 72 bağımsız bölüm var. Burada 38 aile bizim şu anda misafirimiz. 34 aile de kendi imkanlarıyla yakınlarının yanlarında kalmaya devam ediyor. Demek ki 9 binada 72 bağımsız birim tahliye ettik." diye konuştu.

Bina çökmesinden üzüntü duyduklarını ancak can kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu anlatan Demircan, Beyoğlu'nda özellikle Tarlabaşı'nda yağış sonrası böyle durumlar yaşanabildiğini söyledi.

Demircan, Beyoğlu Sütlüce'de 24 Temmuz'da, zemininde toprak kayması oluşması sonucu çöken 4 katlı apartman ile risk altında bulunan diğer binalarla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Demircan, binalardaki kiracılara birkaç aylık kira, evlerini yeniden kurmaları için eşya ile acil ihtiyaçları için yardım yaptıklarını anlatarak, "Evi yıkılan, kiracı olan bu ailelere önlerine bakabilecekleri mali desteği vermek suretiyle onları hayata entegre edecek çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Demircan, mülk sahiplerinin durumunun ise incelemelerin ardından netleşeceğine söyledi.

- "7 binada ölçüm yapılıyor"

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, 7 binada da ölçümlerin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ölçümleri bina bina yapıyoruz. Bu ölçümleri Büyükşehir Belediyemiz, Beyoğlu Belediyemiz ve üniversitelerden oluşturduğumuz teknik ekip, hassas bir şekilde takip ediyor. Bu birkaç gün daha devam edecek. Sürecin sonunda bu binalardan hangisinde yaşam devam edebilir, hangisinde edemez karar vereceğiz. Bu kararın neticesinde oradaki kardeşlerimize yardım yapmaya ve destek olmaya devam edeceğiz."

Alanda acil tedbir olarak istinat duvarının ortaya çıkardığı boşluğu doldurmak üzere teknik heyetle birlikte karar verildiğini kaydeden Demircan, "Bu karara göre mevcut inşaatın çukuru tamamen dolduruldu. Yeni bir hareketliliğe fırsat vermemek üzere tedbirler de almış bulunuyoruz. Önümüzdeki 1,5-2 aylık süreçte yokuşta ve bayırda kuyu temeller oluşturmak suretiyle bölgenin güvenliğini de sağlamaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.