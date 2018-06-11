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BEYOĞLU'NDAKİ BİR OTELDE KORKUTAN YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 09:09 | Son Güncelleme

  Beyoğlu'nda sabah saatlerinde otelde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde otelde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Otelin birinci katında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Kasımpaşa Bahriye Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye merdiveni ile kurtarılan vatandaşlar
-Sağlık ekipleri
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Otelden görüntü
-Genel ve Detay görüntüler

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