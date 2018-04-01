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Beyoğlu'ndaki kahvehaneye silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:31 | Son Güncelleme

Saldırıya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda kahvehaneye düzenlenen ve 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 1 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fetihtepe Mahallesi Yamak Sokak'ta dün meydana gelen olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polisin ifadesine başvurduğu iş yeri sahibi ve çalışanları, daha önce de gece kapalı olduğu sırada kahvehaneye iki kez silahla ateş açıldığını, saldırıya ilişkin emniyete başvurmadıklarını söyledi.

Mağdurların verdiği bilgiler ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu, kahvehaneye ateş açan iki saldırgandan birinin kimliği tespit edildi.

Polis ekiplerinin operasyonunda, şüphelilerden 17 yaşındaki Ş.B. gözaltına alındı.

Yaralama suçundan kaydı bulunan Ş.B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde dün bir kahvehaneye kimliği bilinmeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırılmış, şüpheliler kaçmıştı.

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