HABER

Beyoğlu'ndaki toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 14:34 | Son Güncelleme

Bölgedeki 7 bina tedbir amacıyla mühürlendi - Çökmenin nedeni konusunda teknik inceleme başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda dün bir apartmanın çökmesine neden olan toprak kaymasının yaşandığı bölgede 7 bina daha tedbir amacıyla mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, toprak kayması ve çökmenin meydana geliş nedeninin araştırılması konusunda teknik inceleme başlatıldı. Teknik incelemenin ardından rapor hazırlanacağı ve ihmalin olup olmadığının tespit edileceği öğrenildi. Bölgedeki toprak kaymasının da 2 gün boyunca izleneceği belirtildi.

Tedbir amacıyla mühürlenen bina sayısının 7'ye ulaştığı kaydedildi. Evlerinden ayrılmak durumunda kalan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Beyoğlu Belediyesince karşılandığı ifade edildi.

Bu arada riskli binaların bulunduğu iki sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Öte yandan toprak altında kalan iş makinesinin çıkarılması için incelemelerin tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.

Dün Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana gelmişti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, boşaltılan bina yaklaşık 2 saat sonra çökmüştü.

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)
Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu bina çökme toprak kayması

En Çok Okunan Haberler

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)

Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Ünlü astrolog Sayarı'ya büyük şok! Kardeşi şikayetçi oldu

Ünlü astrolog Sayarı'ya büyük şok! Kardeşi şikayetçi oldu

Engelli kıza istismar! Rezalet ailesine anlatınca ortaya çıktı

Engelli kıza istismar! Rezalet ailesine anlatınca ortaya çıktı

ODTÜ'lü öğrencinin isteğine rektörden ilginç yanıt!

ODTÜ'lü öğrencinin isteğine rektörden ilginç yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.