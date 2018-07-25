Beyoğlu'ndaki toprak kayması

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda dün bir apartmanın çökmesine neden olan toprak kaymasının yaşandığı bölgede 7 bina daha tedbir amacıyla mühürlendi.
Alınan bilgiye göre, toprak kayması ve çökmenin meydana geliş nedeninin araştırılması konusunda teknik inceleme başlatıldı. Teknik incelemenin ardından rapor hazırlanacağı ve ihmalin olup olmadığının tespit edileceği öğrenildi. Bölgedeki toprak kaymasının da 2 gün boyunca izleneceği belirtildi.
Tedbir amacıyla mühürlenen bina sayısının 7'ye ulaştığı kaydedildi. Evlerinden ayrılmak durumunda kalan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Beyoğlu Belediyesince karşılandığı ifade edildi.
Bu arada riskli binaların bulunduğu iki sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Öte yandan toprak altında kalan iş makinesinin çıkarılması için incelemelerin tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.
Dün Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana gelmişti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, boşaltılan bina yaklaşık 2 saat sonra çökmüştü.
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