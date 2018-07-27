Beyoğlu'ndaki toprak kayması

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu çöken apartmanın çevresinde tehlike altındaki yapılara, kayma, yarık ve çökme risklerini ölçmek üzere reflektör ve mira çivisi konuldu.
Alınan bilgiye göre, toprak kayması ve çökmenin meydana geldiği bölgedeki teknik inceleme devam ediyor. İncelemeler kapsamında, belediye ekiplerince diğer yapılardaki kayma, yarık ve çökme risklerini ölçmek için binalara reflektör ve mira çivisi yerleştirildi.
Öte yandan enkazın olduğu bölge molozlar dökülerek kapatıldı.
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