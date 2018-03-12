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Beyoğlu'ndaki vahşet: Lise öğrencisinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan baba adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 16:00 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili baba ve bir kişi adliyeye sevk edildi.

Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili baba ve bir kişi adliyeye sevk edildi. Beyoğlu'ndaki metruk bir binada dün akşam 18 yaşındaki Doğukan Köksal'ın yakılmış cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gencin babası Ayhan Köksal ve kuzeni gözaltına alındı. Bugün Polis Merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, polis aracına bindirildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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