Beyoğlu'ndaki vahşet: Lise öğrencisinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan baba adliyeye sevk edildi

Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili baba ve bir kişi adliyeye sevk edildi. Beyoğlu'ndaki metruk bir binada dün akşam 18 yaşındaki Doğukan Köksal'ın yakılmış cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gencin babası Ayhan Köksal ve kuzeni gözaltına alındı. Bugün Polis Merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, polis aracına bindirildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Ankara'da son dakika korkutan patlama!
Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!
İran'da düşen Başaran Holding'a ait özel jetin pilotu Melike Kuvvet'in büyük dramı
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!
Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum