Beypazarı’nda asırlık gelenek ‘Fişek Bayramı’

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yaklaşık 170 yıl öncesine dayanan gelenek kapsamında, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili akşamı "Fişek Bayramı" olarak kutlanıyor.

Beypazarı’nda üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili yıllardır süregelen farklı bir gelenekle tüm yasaklara rağmen vatandaşlarca yaşatılmaya devam ediyor. Sokakları gül kokularının sardığı, kabir ziyaretlerinin yapılıp Mevlid-i Şerif’lerin okutulduğu Beypazarı, her yıl Regaip Kandili akşamı ilginç bir geleneğe ev sahipliği yapıyor.

İlçede 170 yıldır olduğu gibi bu sene de gelenek bozulmadı. Beypazarı Belediyesi sabah erken saatlerden itibaren ilçe merkezi ve mezarlık bölgesine ilaçlama aracıyla sokaklara gül suyu sıktı. Havanın kararmasıyla birlikte çoluk çocuk, genç yaşlı herkes poşetlere ve ceplerine doldurdukları torpil, maytap, trakkal, füze ve diğer patlayıcı maddelerle sokak gezerek kandili coşkuyla kutladı.

İlçe halkı tarafından yaşatılan bu gelenek ile ilgili bilgi veren Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Bu gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bu mübarek gecedeki duaları da bütün İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirmesi için edeceğiz. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir adet gelenek yoktur. Şu anda da seslerini duyduğumuz maytap ve torpilleri üretilen fabrikalardan da öğrendiğimiz kadarıyla sadece Beypazarı’nda böyle bir gelenek var. Asırlardır devam eden bu gelenek, ilçemizde hala devam ettiriliyor. Biz de belediye olarak katkıda bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Hem emniyet açısından, hem çevreye zarar vermemesi açısından belli noktalar oluşturulduğunu kaydeden Kaplan, "Vatandaşın bu kutlamayı belli bölgelerde yapması sağlanıyor. Belediye olarak biz de ilçemizin en yüksek noktasında Hıdırlık Tepesinde akşam ile yatsı vakti arasında bu kutlamayı belediye olarak yapıyoruz. İnşallah bizden sonra da devam etmesi için de uğraşıyoruz" diye konuştu.

Orta Asya’dan beridir süregelen bir kutlama geleneği olduğuna dikkat çeken Kaplan, şunları dedi:

"Bizim inanışımıza göre de Peygamber efendimizin anasının rahmine düştüğü gün olarak da bilinir. Tabiri yerindeyse bunun bir sevinci, kutlaması. Üç ayların girişinin kutlanması gibi bence güzel bir gelenek. Bir de hiçbir yerde olmaması artı bir güzellik katıyor. Aynı bayramlardaki arife günleri gibi dükkanlar erkenden kapatılıyor. Genelde insanlar oruçlu oluyor. O gün içinde dostlar, akrabalar ziyaret ediliyor. Mesela Beypazarı’na ait bir gelenektir bu da ekmek ve kibrit verilir komşulara. Bereketle ilgili ve o ocağın sürekli yanmasıyla ilgili güzel temennilerde bulunulur. Biz de bugün o geleneğimizin devamı adına komşularımıza, eşimize dostumuza ekmek ve bir tane kibrit dağıtmaya çıkıyoruz. Bunlar Anadolumuzun güzellikleri, yaşaması gereken, devam etmesi gereken değerleridir diye düşünüyorum."