Beyşehir Belediyesinden eğitime destek çalışmaları

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak ilçedeki eğitim kurumlarına bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Beyşehir Vali Kemal Katıtaş Anadolu Lisesi Müdürü Murat Emlik, Müdür Yardımcısı Osman Esen ve Okul Öğrenci Meclis Başkanı Umut Tekeli’yi makamında kabul eden Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak ilçedeki eğitim çıtasının daha üst noktalara çıkarılması hedefi doğrultusunda tüm eğitim kurumlarına her alanda destek vermenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Bu çerçevede, Vali Kemal Katıtaş Lisesi ziyaretinde okul idarecileri ve öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda okul bahçesinde yürütülen sıcak asfalt çalışması ile kamelya ihtiyacı talebini yerine getirdiklerini belirten Özaltun, “İlçemizde, eğitim kurumlarımızdan gelen yerine getirebileceğimiz her türlü talebi imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya çalışıyoruz. Bu anlamda, geleceğimizin teminatı olan tüm öğrencilerimizle gurur duyuyor, onları yarınlarda en iyi makam ve mevkilerde görmenin en büyük beklentimiz olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

Okul Müdürü Murat Emlik de, ziyaret amaçlarının teşekkür mahiyetinde olduğunu dile getirerek, “Okulumuzu ziyaret ederek, taleplerimizi en kısa zamanda yerine getiren Belediye Başkanımıza bu anlamda çok teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.