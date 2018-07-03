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Beyşehir Gölü 4 mevsim farklı kuş türlerini ağırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en önemli kuş cennetleri arasında gösterilen Beyşehir Gölü, mevsimine göre 100'ün üzerinde kuşa ev sahipliği yapıyor - Su seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde çok sayıda kıyı kuşunu barındıran gölde, yaz aylarında suyun çekilmesi ve kıyı hattının sazlık alanların içinde kalması üzerine genellikle meke ve ördek türleri dikkati çekiyor - SÜ Kuş Gözlem Topluluğu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Arslan: - "Beyşehir Gölü tatlı su gölü olması hasebiyle su kuşları için önemli bir konaklama, dinlenme ve üreme merkezi konumunda bulunuyor"

ABDULHAMİT YAŞAR - Türkiye'nin en önemli kuş cennetlerinden, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü, mevsimine göre 100'ün üzerinde kuşa ev sahipliği yapıyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kuş Gözlem Topluluğu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü ve çevresindeki sulak alanların birçok kuş türünü barındırdığını söyledi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün kuşlara ve çevresindeki tüm canlılara uzun yıllardır bereket dağıttığını vurgulayan Arslan, "Beyşehir Gölü tatlı su gölü olması hasebiyle su kuşları için önemli bir konaklama, dinlenme ve üreme merkezi konumunda bulunuyor." dedi.

- Gölde 17-24 tür su kuşu barınıyor

Beyşehir Gölü ve çevresinde yaşam süren su kuşu miktarını, kış ortası su kuşu sayımı verilerinden elde ettiklerini belirten Arslan, yıllara göre değişiklik gösterse de ortalama 17 ila 24 arasında değişen su kuşu çeşitliliğini alanda görebilmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Arslan, gölün 1121 metre rakımında yer alması nedeniyle kış döneminde çetin hava şartlarının yaşandığına dikkati çekti.

Gölün sularının donmasının birçok türü de olumsuz etkilediğine işaret eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı kuş türleri don nedeniyle başka sulak alanlara göç ediyor. Bazı türler ise derelerin ağzına toplanarak, bu dönemde varlığını idame ettirmeye çalışıyor. İlkbahar geldiğinde Beyşehir Gölü'nde kuş çeşitliliği artış gösteriyor. Bazı kaynaklar Beyşehir Gölü'nde 153 ila 181 kuş türünün olduğunu belirtse de bizim gölde 20 yıldır yaptığımız gözlemlere göre bu bölgede 185 kuş türü yaşam sürüyor. Bu mevsimde 100 kuş türünü rahatlıkla görebiliyoruz."

- "Gölün çizgisi sazlıkların içinde kaldı"

Arslan, yaz döneminde Beyşehir Gölü çevresindeki kuş türlerini olumsuz etkileyen en önemli faktörün, su seviyesinin düşmesi olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Su seviyesinin düşük ya da yüksek olması kuşların burada bulunma süreleri ve çeşitliliğini etkiliyor. 2012 yılında Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesi son yıllardaki en yüksek noktasına ulaştı. Böyle olunca su kuşlarının barınma alanı genişledi. Ama son yıllarda su seviyesi 2012'den önceki dönemlere düşünce bu durum kuş türlerini olumsuz etkiledi. Şu anda gölün çizgisi sazlıkların içinde kaldı. Kıyılarda 300 metrelik sazlık alanımız var, gerisinde ise 500-600 metre sulak, çamurlu ve otlak alanımız bulunuyor.

Kıyı kuşları, kum kuşları ve çullukgiller dediğimiz türler buralarda barınıyor. 2012'den sonra birkaç yıl o türleri çok güzel görme imkanı bulduk. Burada çok uzun süreler kaldılar. Ama su seviyesi tekrar düşünce su çizgisi sazlıkların içinde kaldı. Bu defa meke ve ördek türleri oralarda barınmaya başladı. Şimdi o kıyı kuşlarını eskisi kadar görmüyoruz."

Beyşehir Gölü'ndeki Ömer Çavuş, Manarga, Yılanlı Ada ve Küladası'nda bu dönemde ağaçları kurutaracak seviyede karabatak popülasyonu görmeye başladıklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Tabii bunlara yuva yapacak kadar yer de yetmiyor. Bu kadar nüfusun tüketeceği zenginlikte besin olması lazım. Son dönemde gölün tam bu noktasında gümüş balığının artması, halk arasında 'dişli balık' denilen sudak balığı popülasyonunun çoğalarak, 20 yıl önceki durumuna gelmesi bölgemizdeki kuş varlığının daha da artmasını sağlıyor. Bu durum gölün çevresini, su seviyesinin azalmasıyla göremediğimiz türlerin yerini alan karabataklar, sumrular, martı ve balıkçıl türlerinin yuvalandığı ve çok yüksek sayılara ulaştığı alanlar haline getiriyor."

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