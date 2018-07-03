Beyşehir Gölü 4 mevsim farklı kuş türlerini ağırlıyor

ABDULHAMİT YAŞAR - Türkiye'nin en önemli kuş cennetlerinden, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü, mevsimine göre 100'ün üzerinde kuşa ev sahipliği yapıyor. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kuş Gözlem Topluluğu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü ve çevresindeki sulak alanların birçok kuş türünü barındırdığını söyledi. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün kuşlara ve çevresindeki tüm canlılara uzun yıllardır bereket dağıttığını vurgulayan Arslan, "Beyşehir Gölü tatlı su gölü olması hasebiyle su kuşları için önemli bir konaklama, dinlenme ve üreme merkezi konumunda bulunuyor." dedi. - Gölde 17-24 tür su kuşu barınıyor Beyşehir Gölü ve çevresinde yaşam süren su kuşu miktarını, kış ortası su kuşu sayımı verilerinden elde ettiklerini belirten Arslan, yıllara göre değişiklik gösterse de ortalama 17 ila 24 arasında değişen su kuşu çeşitliliğini alanda görebilmenin mümkün olduğunu ifade etti. Arslan, gölün 1121 metre rakımında yer alması nedeniyle kış döneminde çetin hava şartlarının yaşandığına dikkati çekti.

Gölün sularının donmasının birçok türü de olumsuz etkilediğine işaret eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı kuş türleri don nedeniyle başka sulak alanlara göç ediyor. Bazı türler ise derelerin ağzına toplanarak, bu dönemde varlığını idame ettirmeye çalışıyor. İlkbahar geldiğinde Beyşehir Gölü'nde kuş çeşitliliği artış gösteriyor. Bazı kaynaklar Beyşehir Gölü'nde 153 ila 181 kuş türünün olduğunu belirtse de bizim gölde 20 yıldır yaptığımız gözlemlere göre bu bölgede 185 kuş türü yaşam sürüyor. Bu mevsimde 100 kuş türünü rahatlıkla görebiliyoruz." - "Gölün çizgisi sazlıkların içinde kaldı" Arslan, yaz döneminde Beyşehir Gölü çevresindeki kuş türlerini olumsuz etkileyen en önemli faktörün, su seviyesinin düşmesi olduğuna değinerek, şöyle devam etti: "Su seviyesinin düşük ya da yüksek olması kuşların burada bulunma süreleri ve çeşitliliğini etkiliyor. 2012 yılında Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesi son yıllardaki en yüksek noktasına ulaştı. Böyle olunca su kuşlarının barınma alanı genişledi. Ama son yıllarda su seviyesi 2012'den önceki dönemlere düşünce bu durum kuş türlerini olumsuz etkiledi. Şu anda gölün çizgisi sazlıkların içinde kaldı. Kıyılarda 300 metrelik sazlık alanımız var, gerisinde ise 500-600 metre sulak, çamurlu ve otlak alanımız bulunuyor.