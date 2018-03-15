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Beyşehir Gölü’nde su ürünleri avlanma yasağı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:28 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde su ürünleri avlanma yasağı başladı.Türkiye’nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü’nde 15 Mart’ta başlayan avlanma yasağı 15 Haziran tarihine kadar üç ay boyunca sürecek.

Beyşehir Gölü’nde su ürünleri avlanma yasağı başladı

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde su ürünleri avlanma yasağı başladı.
Türkiye’nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü’nde 15 Mart’ta başlayan avlanma yasağı 15 Haziran tarihine kadar üç ay boyunca sürecek. Beyşehir Gölü’ndeki su ürünlerinin üreme mevsimi olması nedeniyle korunması amacıyla ilgili kanun kapsamında her yıl aynı dönemde uygulanan avlanma yasağı sebebiyle 15 Mart-15 Haziran 2018 tarihleri arasında balıkçılar göle açılıp avlanma yapamayacak. Avlanma yasağının başlaması nedeniyle Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen ve Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, Beyşehir Doğa Korma ve Milli Parklar Şefi Mehmet Şener ile Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt’un da katıldığı toplantıda bir dizi karar alındı. Karara göre, su ürünleri av dönemine ait tebliğler uyarınca, belirtilen tarihler arasında Beyşehir Gölü’nde her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığının yasak olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
“15 Mart 2018 tarihinden itibaren, su ürünleri av yasağı süresince göle, hiçbir surette balıkçı teknesi açılmayacaktır. Mahallinde bulunan tüm balıkçı tekneleri kendi limanlarında toplu olarak karaya çekilecektir. Yasak süresi içerisinde teknelerde, göl kenarında ve adalarda ağ vs. gibi her türlü istihsal malzemesi bulundurulması yasak olup, bulunduğu takdirde görevlilerce el konularak yasal işlem yapılacaktır. Balık satış yerleri ve fabrikalar yasağın başlamasından itibaren 24 saat içerisinde ellerinde bulunan balık miktarının stok tespiti için İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirilecektir. Tespiti yapılan su ürünleri, İlçe Müdürlüğünden nakil veya menşei belgesi alınmadan, nakli ve satışı yapılmayacaktır. 4950 sayılı kanun gereğince ağır para ve hapis cezaları, idari para cezasına dönüştürülmüş ve mülki amirce, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Jandarma ve Emniyet teşkilatı mensupları idari para cezası kesmekle yetkilendirilmiştir.”
Öte yandan, göldeki balık neslinin korunabilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlayan avlanma yasağına riayet edilmesi istendi.

Beyşehir Gölü’nde su ürünleri avlanma yasağı başladı

Beyşehir Gölü’nde su ürünleri avlanma yasağı başladı

Beyşehir Gölü’nde su ürünleri avlanma yasağı başladı

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