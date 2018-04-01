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Beyşehir’de “Direniş Karatay” filmi sinemaseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:40 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ‘Ücretsiz sinema günleri’ kapsamında, yönetmenliğini Selahattin Sancaklı’nın üstlendiği vizyona yeni giren “Direniş Karatay-Son Selçuklu Kahramanı” adlı sinema filmini sinemaseverlerle buluşturdu.Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezinde, 6 gün boyunca akşam saatlerinde ücretsiz olarak gösterime giren Direniş Karatay filmine aileleriyle birlikte salona gelen her yaştan Beyşehirli sinemasever yoğun ilgi gösterdi.

Beyşehir’de “Direniş Karatay” filmi sinemaseverlerle buluştu

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ‘Ücretsiz sinema günleri’ kapsamında, yönetmenliğini Selahattin Sancaklı’nın üstlendiği vizyona yeni giren “Direniş Karatay-Son Selçuklu Kahramanı” adlı sinema filmini sinemaseverlerle buluşturdu.
Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezinde, 6 gün boyunca akşam saatlerinde ücretsiz olarak gösterime giren Direniş Karatay filmine aileleriyle birlikte salona gelen her yaştan Beyşehirli sinemasever yoğun ilgi gösterdi. Filmi, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da sinemaseverlerle birlikte izledi.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, dünya tarihinin en önemli savaşlarından birisi olan Kösedağ Savaşı ve “Son Selçuklu Kahramanı” olarak adlandırılan devlet adamı Emir Celaleddin Karatay’ın hayatından bir kesitin özgün bir senaryo ile beyaz perdeye uyarlandığı Direniş Karatay’ı Beyşehir’de de kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sinemaseverlerle buluşturduklarını söyledi. Beyşehir’de ilçe belediyesi olarak, ilkleri yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Özaltun, “Konya tarihinin destansı sinema filmi haline getirildiği Direniş Karatay, Kültür ve Yaşam Merkezimizde 6 gün boyunca her akşam saat 20.30’da Beyşehirli sinemaseverlerimiz için ücretsiz olarak gösterime girdi. Bu önemli filmle, hem çocuklarımızın ve gençlerimiz ile yetişkinlerimizin Beyşehir’de sinema özlemini de bir nebze de olsa gidermeyi hedefledik” dedi.
Vizyona bir süre önce giren Karatay Direniş filmini, Beyşehir’de ücretsiz olarak izlemenin keyfini yaşayan Beyşehirli sinema severler de Beyşehir Belediyesi’ne teşekkür ederken, bu tür filmlerin devamını beklediklerini söyledi.

Beyşehir’de “Direniş Karatay” filmi sinemaseverlerle buluştu

Beyşehir’de “Direniş Karatay” filmi sinemaseverlerle buluştu

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