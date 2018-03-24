Beyşehir’de dış mahalle ziyaretleri

Konya’nın Beyşehir ilçesinde dış mahalle ziyareti programları devam ediyor.
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu ve beraberindeki ilçe protokolü, her hafta ilçeye bağlı bir dış mahalleye ziyaret programı gerçekleştiriyor.
İlçe protokolünün son ziyaret durağı Bekdemir Mahallesi oldu. Yerleşim merkezinde mahalle sakinleriyle biraraya gelen ve muhtar ile vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen protokol, ardından ev ziyaretleri gerçekleştirdi.
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