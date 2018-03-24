HABER

Beyşehir’de dış mahalle ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 13:58 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde dış mahalle ziyareti programları devam ediyor.Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu ve beraberindeki ilçe protokolü, her hafta ilçeye bağlı bir dış mahalleye ziyaret programı gerçekleştiriyor.İlçe protokolünün son ziyaret durağı Bekdemir Mahallesi oldu.

Beyşehir’de dış mahalle ziyaretleri

Konya’nın Beyşehir ilçesinde dış mahalle ziyareti programları devam ediyor.
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu ve beraberindeki ilçe protokolü, her hafta ilçeye bağlı bir dış mahalleye ziyaret programı gerçekleştiriyor.
İlçe protokolünün son ziyaret durağı Bekdemir Mahallesi oldu. Yerleşim merkezinde mahalle sakinleriyle biraraya gelen ve muhtar ile vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen protokol, ardından ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Beyşehir’de dış mahalle ziyaretleri

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Fenerbahçe Bolu'dan 6 gol yedi sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe Bolu'dan 6 gol yedi sosyal medya yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakanlık açıkladı! Bir ayda 2 milyon kişi e-Devlet'te mirası sorgulamış

Bakanlık açıkladı! Bir ayda 2 milyon kişi e-Devlet'te mirası sorgulamış

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

TSK duyurdu! PKK'lı teröristler öldürüldü

TSK duyurdu! PKK'lı teröristler öldürüldü

Sayısal Loto sonuçları - Milli Piyango 24 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto sonuçları - Milli Piyango 24 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Otobüsteki akılalmaz olayı böyle savundu: Sakinleştirmek için tokat attım

Otobüsteki akılalmaz olayı böyle savundu: Sakinleştirmek için tokat attım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.