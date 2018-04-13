Beyşehir’de kan bağışı kampanyası

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına ilçe protokolü, resmi kurumlar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesinde Türk Kızılayı Konya ve Beyşehir Şubeleri işbirliği ile “bir kan üç hayat” sloganı ile gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası, ilçe protokolünü de bir araya getirdi. Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu ile kurum amirlerinin de katıldığı kan bağışı kampanyasına vatandaşlar da kan bağışında bulunarak yoğun destek verdi. Kan bağışında bulunan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, kan bağışının sağlık açısından da oldukça faydalı olduğunu belirtirken, ihtiyacı olan bir kimseye de yararlı olmak adına kan vermenin çok önemli olduğunu belirtti. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, kan bağışı kampanyasında emeği geçen tüm kurumlara ve herkese teşekkür ederken, “Kan veren herkesi, tüm vatandaşlarımızı canı gönülden kutluyorum” dedi.

Kampanya kapsamında kan bağışı yapan katılımcılara Türk Kızılayı yetkilileri tarafından teşekkür belgeleri verildi.