Beyşehir’in milli park sınırları daraltılıyor

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, sanayi esnafıyla bir araya geldiği buluşmada, Beyşehir’in milli park sınırlarının daraltıldığını söyledi. Belediye Başkanı Özaltun, Sanayi Sitesinde bir işyerinde düzenlenen istişare toplantısında esnafla bir araya geldi. Özaltun, burada yaptığı konuşmada, Beyşehir’in Milli Park sınırlarının daraltılmasına yönelik yapılan çalışmalara değindi, yeni düzenlemenin devreye girmesiyle bölgede yaşanan sorunların ortadan kalkacağını ve Beyşehir’de yeni yatırımların önünün açılacağı müjdesini verdi. İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Yıldırır, Belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda esnaflara hitaben bir konuşma yapan Özaltun, Beyşehir’de sektörel bazda toplantılar düzenlemeye devam ettiklerini anlattı. Toplumun her kesimi gibi sanayi esnafıyla gelen davetler üzerine zaman zaman bu tür istişare toplantıları yaparak hem talepleri dinlediklerini, hem de geride kalan 4 yıllık süreçte Beyşehir’e kazandırılan Beyşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ile devlet yatırımlarını anlatma imkanı bulduklarını aktaran Özaltun, hizmetlerin durmadan devam edeceğini söyledi.

Beyşehir’e milli park sınırlarının daraltılacağı müjdesi

Konuşmasında, ilçe genelindeki göle kıyısı olan yerleşim merkezlerinde Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndan kaynaklanan yapılaşmayla ilgili sorunlara dikkat çeken Özaltun, milli park sınırlarının daraltılmasına yönelik yürütülen çalışmalara değindi. Göl kenarındaki mahallelerde yaşayanların yeni sürecin devreye girmesi ile birlikte bugüne kadar yaşanan sorunlardan kurtulacağını anlatan Özaltun, “Vatandaşımız köyden mahalleye dönüşen yerlerimizde ‘ev yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz’ diyor. Neden yapamıyorsunuz dediğimizde; ‘milli parklar izin vermiyor’. Şimdi düşünün Büyükşehir Belediyesi Yasası şunun için çıktı aslında, köyden şehre göçü engellemek veya yavaşlatmak. Eğer siz köyde bir ev yapmaya izin vermezseniz, o insan ne yapacak? İllaki şehre olan göçü hızlandıracak. Bu noktada, milli parklar bizim için büyük bir engeldi. Bakıyorsunuz, Gölyaka’da vatandaşın çatısı yıkılmak üzere, çatı tamiratı yapmak istiyor, çatı tamiratına izin veremiyoruz milli parklardan kaynaklı. Eğer çatı tadilatı yapmaya kalkar ve birisi şikayet ederse kişi ağır cezada yargılanmak zorunda kalıyor. Yeşildağ Mahallesine gidiyoruz orada insanlarımız çok gergin. Sebep, insanların gelir kaynağı orada balıkçılık ve hayvancılık, ahır yapmak istiyor milli parklardan kaynaklı ahır yapılamıyor. Ne yapmamız gerekiyor, izin vermemiz gerekiyor. Biz bu sınırlamaları daraltırsak oradaki insanımız rahatlıkla ahır yapabilecek pozisyona geçmiş olacaklar. Dolayısıyla gölün etrafındaki mahallelerimizde bu tür problemlerimiz kat be kat fazla idi. Tabi bunun önüne geçmek için özellikle altını çizmek istiyorum; Milletvekilimiz Mehmet Babaoğlu’nun destekleriyle ilgili bakanlıklar nezdinde yaptığımız girişimlerin ardından milli parkın sınırlarında yapılması planlanan daraltmayla birlikte bu sorunlar da ortadan kalkmış olacak. Gölün kenarındaki sınırlarımızda insanlarımız daraltmadan sonra evlerini gönül rahatlığı içerisinde yapabilecekler. Hayvancılık yapmak isteyenler hayvancılığını rahat bir şekilde yapabilecek. Milli park sınırlarının daraltılması konusundaki düzenlemelerle ilgili şu an her şey hazır, çalışma Bakanlar Kurulu’nda bekliyor. Çevre ve Şehircilik ile Orman ve Su İşleri Bakanlarımızla da bu konuda son görüşmeler de yapıldı. Onay çıkması ile birlikte Beyşehir Gölü’ne kıyısı olan yerleşimlerimizde yaşanan bu büyük problemlerin önüne de geçilmiş olacak. Milli parklara yönelik yasal engellerden dolayı ilçemize yatırımlar da yapılamıyor. Geçmişte, hep anlatıyorlar Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım buraya gelmiş bölgemize yatırım yapmak istemiş, yer satın alınmış, yatırım yapmadan geri gitmiş, yine Kurtlar Vadisi’nden Polat Alemdar’ın babası yer almış ama yatırım yapmadan geri gitmiş, sebep insanlarımız buraya yatırım yapmak istiyor ama milli parklar, kıyı kenar ve uzun devreli gelişim planı ve buna benzer kanuni engellerden dolayı hiçbir şey yapılamıyor. Bunların önüne mevcut çalışmayla inşallah bu dönem geçeceğiz. Ve Beyşehir’in gelecekteki 50 yılı yatırıma açılabilir hale gelecek inşallah” diye konuştu.