Beyşehir’in trafik sorunu masaya yatırıldı

Konya’nın Beyşehir İlçe Trafik Komisyonu, Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir başkanlığında toplandı.
Beyşehir Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, şehir merkezinin trafik sorunu ele alındı, alınacak tedbirler karara bağlandı. Toplantıya Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç ve ilçe trafik komisyonunun diğer üyeleri de katıldı.
Toplantıda, kent merkezindeki genel trafik sorunlarının çözümü konusu masaya yatırıldı. Otopark sorununun da gündeme geldiği toplantıda, kent merkezinde Yeni Devlet Hastanesinin hizmete girmesiyle beraber bu yöne yoğunlaşan trafik akışı ve güzergahlarda alınacak önlem ve tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
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