Beyza Elban, Sevgi Evlerini ziyaret etti

Ağrı Valisi Süleyman Elban’ın eşi Beyza Elban, Sevgi Evlerini ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Şafi Erim ile Ağrı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nurcan Çelik tarafından karşılanan Beyza Elban, daha sonra Sevgi Evlerinde bulunan çocuklarla buluştu. Çocuklarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Beyza Elban, yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri çocuklara dağıttı. Çocukların kendilerine bir emanet olduğunu belirten Elban, “Çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızın mutlu ve huzurlu bir şekilde yetişmesi en büyük dileğimizdir“ dedi.