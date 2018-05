Beyzbolun atası 'guhşegi', modern sporlara uyarlandı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAKLILAR, yüzyıllardır oynanan ve bölgede genç-yaşlı herkesin çok iyi bildiği 'guhşegi' sporunu, her yönüyle ABD'nin en popüler spor dalları arasında yer alan beyzbola benzetiyor. Şırnak'ta, at kılından yapılan özel bir topla, 6'şar kişilik iki takım arasında oynanan guhşegi'nin beyzboldan tek farkı, oyun alanında bir sınırlamanın olmaması. Şırnak Üniversitesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı çalışmalarla guhşegi'ye puanlama ve saha sınırı getirerek modern sporlara uyarladı.

Şırnak'ta, yüzyıllardır oynanan ve ata sporu olarak kabul edilen guhşegi, modern sporlara uyarlandı. Şırnak Üniversitesi yaptığı çalışmayla, 14 kişilik guhşegi takımı kurarken, Şırnak Belediyesi ise turnuva düzenleyerek unutulmaya yüz tutmuş ata sporunu yeniden canlandırmayı hedefliyor.

'DEDELERİMİZİN DEDELERİNİN OYNADIĞI OYUN'

Üniversite bünyesinde kurulan guhşegi takımının antrenmanlarını izlemeye gelen Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, oyuna da katılarak vuruş gerçekleştirdi. Rektör Erkan, çocukluk yaşlarında guhşegi oynağını dile getirerek, bu oyunun dedelerinin dedeleri tarafından bile oynandığı söyledi. Prof. Dr. Erkan, "Guhşegi dediğimiz bizim ata sporumuz. Dedelerimizin dedelerinin oynadığı, beyzbolun atası olan bir spor. Biz bunu tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da guhşegi yerel sporlar olarak onaylanması söz konusu. Aynı zamanda biz Şırnak Üniversitesi'nde spor bölümünü kurduk. Guhşegi takımını kurduk. Artık Şırnak Üniversitesi guhşegi takımı turnuvalara başladı. Guhşegi'nin Şırnak'tan Avrupa'ya göç eden kişiler tarafından götürüldüğüne dair kitaplar var. Amarika'ya gidişi, beyzbolun atası olması bu döneme rastlıyor. Bizim çocukluğumuzda köyde harman alanlarında bu oyunun oynandığını hatırlıyorum. Geçen sene guhşegi'yi biraz canlandıramaya çalıştık ama yapamadık. İnşallah bu sene gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'AMERİKAN BEYZBOLUNUN ATASI OLARAK BİLİNİYOR'

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Geleneksel Spor ve İl Temsilcisi Veysi Üstek ise oyun hakkında şu bilgileri verdi:

"Hızlı oyuna ve vuruş tekniğine dayalı bir oyun. 6-7 kişi ile oynanan bir oyun. 50 metre uzunluğunda, 40-50 metre genişliliğinde olan alanlarda bizim babalarımız, dedelerimiz oynuyordu. Genellikle hücum ve savunma takımları diye ikiye ayrılır. Her oyuncunun bir vuruş hakkı vardır. Son oyuncunun üç vuruş hakkı vardır. Bir oyuncu topa vurduktan sonra, diğer yarı alana geçerek tekrar kendi alanına geçtiği zaman tekrar bir vuruş hakkı elde eder. Bir oyuncu gidip geldiği zaman bir puan kazanmış oluyor. Bunlar puan sıralamasına göre kazananı belli ediyor. Eskiden bu oyun puan usulüne değil de kim daha hücum ederse o taraf kazanmış kabul ediliyordu. Günümüzdeki spora çevirdiğimiz zaman bir sayı olması gerekiyordu. Bu sayı sistemini de bu şekilde çözdük. Eskiden hakemler yoktu. Belli bir zaman dilimi yoktu. Şu an artık yarım saatlik iki devre şeklinde oynanıyor. Geçmişte olduğu gibi bu Amerikan beyzbolunun atası olarak biliniyor. Buradan oraya göç ettiği sanılıyor. Yaşanan bölge olayları nedeni ile bu oyun artık kaybolmaya doğru gidiyor. Biz de Şırnak'ın gençliği olarak bu oyunu yaşatmayı umuyoruz. Bu da bizim geleneksel oyunumuz. Bunu geliştirip bir federasyon bünyesi adı altında, bu sporu yaşatmayı düşünüyoruz."