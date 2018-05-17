BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE YANGIN (1)

Haber-Kamera: Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bodrum katında çıkan yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Hastaneden görüntü

-Çıkan dumanlar

-itfaiye ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

