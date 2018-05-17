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Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 06:10 | Son Güncelleme

BEZMİALEM Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil bölümünde yangın çıktı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) BEZMİALEM Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil bölümünde yangın çıktı. Bodrum katta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 02.30 sıralarında Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil bölümünün bodrum katında başladı. İddiaya göre bir cihazın alev alması sonucu başlayan yangın nedeniyle her yeri duman kapladı. Katta bulunanlar kısa sürede tahliye edilirken durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerien olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bodrum kattaki yangını kısa sürede söndürdü.

DUMAN TAHLİYESİ YAPILDI
Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı. Havalandırma kapaklarının önüne konulan duman tahliye fanları ile hastane içerisindeki duman kısa sürede boşaltıldı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangında ölen yada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.
(FOTOĞRAFLI)

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangınBezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangınBezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangınBezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın

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