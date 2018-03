BGC ödülleri sahiplerini buldu

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından 40 yıldır geleneksel olarak gerçekleştirilen başarı ödülleri yarışmasında dereceye girenler, törenle ödüllendirildi.

Bursa protokolünün ve basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, 2017 yılında yayınlanan 157 eserin değerlendirildiğini 15 esere başarı, 15 esere de mansiyon ödülü verildiğini söyledi.

Başkan Kolaylı, yarışmanın geçtiğimiz yıl vefat eden BGC üyeleri Yusuf Kotaman, Orhan Can ve Özcan Ciyer adına gerçekleştiğini belirterek, “Arkadaşlarımızı özlem ve rahmetle anıyor, ailelerine ve meslektaşlarımıza sabır diliyorum. Onları unutmayacağız” dedi.

Konuşmasında basının sorunlarına ve çözüm önerilerine geniş yer veren Kolaylı, “Demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu 15 Temmuz darbe girişiminde net biçimde ortaya koyan medyanın sorunlarının çözülmesi, insanımıza ve ülkemize yapacağımız en önemli katkıdır” diye konuştu.

Kolaylı şöyle konuştu.

“Sektörümüzde yaşadığımız en önemli sorunumuz, darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen ve bazı kanun ile yönetmeliklerde yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerdir. Demokratikleşme ve temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi bakımından, bu güne kadar yapılan düzenleme ve iyileştirmelere rağmen, ifade ve basın özgürlüğü konusunda hala mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ifade ve basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır. Halkın haber alma hürriyetinin işlerliği için basın ve ifade özgürlüğü temel gerekliliktir”.

Basın sektöründe mesleki standartların olmadığına da dikkat çeken BGC Başkanı Nuri Kolaylı, “Gazetecilik, eğitimine ve birikimine bakılmaksızın herkesin kuralsızca yapabildiği bir meslek konumundadır. Bu meselenin çözümü için beklentimiz, dünyadaki uygulamalar ve ülkemizdeki diğer meslek odalarının yasaları örnek alınarak, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Yasası’nın, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınarak günümüz koşullarına uygun olarak çıkarılmasıdır” diye konuştu.

5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’a da değinerek, basın işkolunda “gazeteci” olarak çalışan kişilerle işverenleri arasındaki ilişkilerin bu kanunla düzenlendiğini hatırlatan Kolaylı, “Bu yasanın günümüz koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi sadece biz gazetecilerin değil, toplumumuzun bir ihtiyacıdır. Bu sebeple söz konusu kanunun yeniden ele alınarak, elektronik medyayı da kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir” dedi.

Konuşmasında yerel gazetelerin basın ilan tarifesinde artış beklediğini vurgulayan BGC Başkanı Kolaylı, sözlerini, “Anadolu’da yayınlanan yaklaşık bin 200 gazete ile bu gazetelerde çalışan binlerce basın çalışanı, yaklaşık 2 yıldır “resmi ilan fiyat tarifesinde” artış beklemektedir. Kamu görevi icra etmekte olan yazılı basınımızın hayatiyetini devam ettirebilmesi açısından resmi ilan fiyat tarifesinde yapılacak artış can suyu olacaktır” şeklinde sürdürdü.

Teknolojinin hızla gelişimi ve internet ağının hemen hemen her noktaya ulaşması ile birlikte, internet haberciliğinin büyük bir gelişim gösterdiğini sözlerine ekleyen Kolaylı, “Sektörde istihdam sağlayan, gazete ve televizyonlarla eşdeğer habercilik yapan kurumsal internet haber sitelerinin yanında, internet deyimiyle “kopyala yapıştır” kolaycılığından öteye gitmeyen, hatta şantajla kasıp kavuran haber siteleri de yer almaktadır. Yasal boşluktan kaynaklanan bu sorunlar, her geçen gün daha da artmaktadır ve yasal düzenleme acil olarak yapılmalıdır. Bu kurumlarda habercilik yapan meslektaşlarımız da gazeteci sayılarak sarı basın kartı almaya hak kazanmalıdır. Ülkemiz, basın-medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Özgürlüklerden çalışma koşullarına, mesleki düzenleme zorunluluğundan basını ilgilendiren kurumların yeniden yapılanmasına kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve uygulanmaya konulmalıdır. Bu yenilenme ihtiyacı gün geçtikçe kaçınılmaz hale gelmektedir.”

BGC Başkanı Nuri Kolaylı’nın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Bursa protokolünün katılımıyla gerçekleşen törende başarılı gazeteciler ödüllendirildi.

Ödüle layık görülen basın mensupları ve ödül kazandıkları kurumlar ile eserleri şöyle: