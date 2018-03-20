BGC yönetiminden Aktaş’a ziyaret

Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin 10 Şubat’ta yapılan genel kurulunda güven tazeleyen Başkan Nuri Kolaylı ile yönetim kurulu üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara yolundaki hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, basının meseleleri hakkında bilgi veren Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kolaylı, yaşanan sıkıntılarının en büyük sebebinin “mesleki kuralsızlık” olduğuna dikkat çekti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan ve Kültür A.Ş. Genel Müdürü Fehim Ferik’in yanı sıra BGC Başkanvekili Fuat Kars, Başkan Yardımcıları Ahmet Akhan, Hakan Işıkkent, Genel Sayman Fikret Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Kundakçı, Caner Evyapan, Ersin Yıldıran, Huriye Gül Kolaylı, Mehmet Ali Ekmekçi, Ruhi Berber, Cemal Ekentok, Mesut Demir, Musa Öztürk, Necat Kırbulut ve BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç’un yer aldığı ziyarette, sadece okuma yazma bilmenin gazetecilik için yeterli sayıldığını kaydeden Nuri Kolaylı, “Gerçek gazetecilik, eğitim ve bilgi gerektirmesine rağmen, günümüz şartlarında gazetecilik, isteyen herkesin kuralsızca yapabileceği bir iş durumunda. Oysa Türkiye’de, pek çok ülkede olduğu gibi, mesleklerle ilgili yasal düzenlemeler var. Herkes avukatlık ya da doktorluk yapamaz. Eczacılık, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, muhasebecilik eğitim gerektiren meslekler. Bu eğitimi veren fakültelerin diplomasına sahip olmak ve çeşitli yükümlülükleri yerine getirmek gerekir” dedi.

Geçtiğimiz hafta toplanan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulunda bu meselenin ele alındığını ve “gazetecilikle ilgisi olmayanların veya şantajcı-çıkarcı habercilik yapanların” basın toplantılarına katılımalarının engellenmesi için komisyon oluşturma kararı alındığını kaydeden Kolaylı, bu sorunun çözümüne ilişkin çalışma yapılması için Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü de ziyaret ettiklerini ve destek sözü aldıklarını bildirdi. Kolaylı şöyle devam etti:

“Başta Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere Basın İlan Kurumu ve Basın yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı bir Basın Etik ve Akreditasyon Kurulu oluşturacağız. Bu kurul düzenli olarak toplanarak, mesleğimizi temsil etmeyenlerin basın toplantılarına sızmalarını, gazeteci kimliğiyle iş takipçiliği veya şantajcı habercilik yapmalarını önlemeye çalışacak. Uygun gördüğünüz Büyükşehir Belediyesi temsilcilerini kurulumuza bekliyoruz.”

Soruna yakından şahit olduğunu ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından başlatılan çalışmayı destekleyeceğini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Gerek geçtiğimiz yıl AKP il yönetiminin toplantısında, gerekse belediye başkanı arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda aynı sorunu biz de ele aldık ve çözüm yolları bulmaya çalıştık. Kurul için belediyemizden de görevlendirme yapacağım” dedi.