HABER

BGC’nin ‘Bahar Pikniği’nde konut sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 02:05 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafoğlu katıldığı Balıkesir Gazetciler Cemiyeti (BGC)’nin düzenlendiği ‘Bahar Pikniği’nde gazeteciler konut müjdesi verdi.Geleneksel olarak her yıl düzenlenen piknik bu yıl, Bursa Yolu üzerindeki Merkez Efendi Köftecisi’nin bahçesinde gerçekleşti.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile Baltok Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bahçeci’nin onur konuğu olarak katıldığı piknikte, Balıkesir merkez ve ilçelerinde görev yapan gazeteciler bir araya geldi.BGC Başkanı Ramazan Demir, piknikte Baltok ile geliştirilen konut projesi hakkında kısa bilgilendirme yaptı, desteği nedeniyle Başkan Kafaoğlu’na teşekkür etti.’Ev’lendirmeye niyetliyiz"Gazeteci ve aileleriyle tek tek selamlaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Şimdiye kadar gazetecilerin Balıkesir’de hep ötelenmiş olarak görüyoruz.Onlar için hiç çözüm üretilmemiş ve sorunların ile hep baş başa bırakıldığını görüyoruz.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafoğlu katıldığı Balıkesir Gazetciler Cemiyeti (BGC)’nin düzenlendiği ‘Bahar Pikniği’nde gazeteciler konut müjdesi verdi.
Geleneksel olarak her yıl düzenlenen piknik bu yıl, Bursa Yolu üzerindeki Merkez Efendi Köftecisi’nin bahçesinde gerçekleşti.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile Baltok Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bahçeci’nin onur konuğu olarak katıldığı piknikte, Balıkesir merkez ve ilçelerinde görev yapan gazeteciler bir araya geldi.
BGC Başkanı Ramazan Demir, piknikte Baltok ile geliştirilen konut projesi hakkında kısa bilgilendirme yaptı, desteği nedeniyle Başkan Kafaoğlu’na teşekkür etti.
’Ev’lendirmeye niyetliyiz"
Gazeteci ve aileleriyle tek tek selamlaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Şimdiye kadar gazetecilerin Balıkesir’de hep ötelenmiş olarak görüyoruz.Onlar için hiç çözüm üretilmemiş ve sorunların ile hep baş başa bırakıldığını görüyoruz. Yanlarında kimseyi hissetmemişsiniz. Bizler bunun için ne yapabiliriz dedik. Konut projesini geliştirdik. Gazetecileri önemsiyor ve onlara değer veriyoruz. Baltok aracılığı ile gazetecileri ev sahibi yapmak için adımımızı atıyoruz. İlimiz gazetecilerini ’ev’lendirmeye niyetliyiz" diyerek konut müjdesini verdi.
Kafaoğlu şunları söyledi: “Yerel basının sorunlarını ve gazetecilerin ne kadar zor koşullarda çalıştıklarını biliyorum. Basın mensuplarımızı ev sahibi yapacağız. Bu konuda çok samimiyiz. İlgili yerler ile görüşmelerimiz sürüyor. Önemli olan inanmaktır. İnandığınız zaman onu yarısını başarmış sayılırsınız. İnşallah temel atma ve tapu törenlerinde de Yüce Mevla’m hep birlikte olmayı nasıp eder"
‘2:30’tan önce hiç yatamıyorum’
Gece 2,5 saatten önce yatamadığını belirten başkan Zekai Kafoğlu, “Türkiye çok önemli sınavlardan geçiyor. 24 Haziran’da seçimimiz var. 4 yıldır belediye başkanıyım. Bu seçimi de sayarsak 6. seçimimiz olacak. Böyle bir hareketli böyle bir dinamik böyle bir aksiyonun çok olduğu dönemde görev yapıyoruz. Ama Allah’ın izni ve halkımızın teveccühü ile hep büyük bir başarıyla çıkıyoruz. Çünkü gece- gündüz sahadayız. Vatandaşımızla beraberiz. Az önce Edremitteyik. Ardından Ayvalık’ta esnafımızla kucaklaştık. Şimdi buradayım. Buradan başka bir törende olacağız. Hakikaten durmuyoruz. Teşkilatlarımız durmuyor. Ben hiç gece 2:30’dan önce yattığımı hatırlamıyorum. Sabah namazından sonrada 7 Kasım’dan beri hep yollara koyuluyoruz. Ham dolsun hiç yorulmuyorum. Çünkü hizmet etme aşkımız ve sözümüz var. Aşkla çalışınca insan yorulmazmış. Biz kendimizi bu şehrimize ve halkımıza hizmet için adadık” diye konuştu.
Bahçeci, gazetecileri bilgilendirdi
Konuşmalardan sonra BGC ve Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürü Tahsin Şahin’in ev sahipliği yaptığı geleneksel pikniğin ardından gazetecilere Baltok Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Bahçeci tarafından konutlar ile ilgili bilgiler aktarıldı. Basın emekçilerinin projeyle ilgili sorularına detaylı yanıtlar veren Bahçeci, Balıkesir’deki kentsel dönüşümün de Baltok aracılığıyla gerçekleşeceğini ifade etti.
Gazeteciler, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen cemiyet başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile diğer yetkililere teşekkür ettiler.

BGC’nin ‘Bahar Pikniği’nde konut sevinci

1 / 6

BGC’nin ‘Bahar Pikniği’nde konut sevinci

BGC’nin ‘Bahar Pikniği’nde konut sevinci
2 / 6

BGC’nin ‘Bahar Pikniği’nde konut sevinci

BGC’nin ‘Bahar Pikniği’nde konut sevinci
3 / 6

BGC’nin ‘Bahar Pikniği’nde konut sevinci

BGC’nin ‘Bahar Pikniği’nde konut sevinci
4 / 6

BGC’nin ‘Bahar Pikniği’nde konut sevinci

BGC’nin ‘Bahar Pikniği’nde konut sevinci
5 / 6

BGC’nin ‘Bahar Pikniği’nde konut sevinci

BGC’nin ‘Bahar Pikniği’nde konut sevinci
6 / 6

BGC’nin ‘Bahar Pikniği’nde konut sevinci

BGC’nin ‘Bahar Pikniği’nde konut sevinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saadet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşup Abdullah Gül'e gidecek

Saadet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşup Abdullah Gül'e gidecek

YSK açıkladı! 24 Haziran erken seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?

YSK açıkladı! 24 Haziran erken seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in gizli randevusu! Ne konuştular?

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in gizli randevusu! Ne konuştular?

Görenler şoke oldu! Tişörtünün içinden bakın neler çıktı!

Görenler şoke oldu! Tişörtünün içinden bakın neler çıktı!

Konya'da gece yarısı dehşet: 1 ölü

Konya'da gece yarısı dehşet: 1 ölü

Elazığ’da gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Elazığ’da gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.