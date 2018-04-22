BGC’nin ‘Bahar Pikniği’nde konut sevinci

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafoğlu katıldığı Balıkesir Gazetciler Cemiyeti (BGC)’nin düzenlendiği ‘Bahar Pikniği’nde gazeteciler konut müjdesi verdi.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen piknik bu yıl, Bursa Yolu üzerindeki Merkez Efendi Köftecisi’nin bahçesinde gerçekleşti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile Baltok Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bahçeci’nin onur konuğu olarak katıldığı piknikte, Balıkesir merkez ve ilçelerinde görev yapan gazeteciler bir araya geldi.

BGC Başkanı Ramazan Demir, piknikte Baltok ile geliştirilen konut projesi hakkında kısa bilgilendirme yaptı, desteği nedeniyle Başkan Kafaoğlu’na teşekkür etti.

’Ev’lendirmeye niyetliyiz"

Gazeteci ve aileleriyle tek tek selamlaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Şimdiye kadar gazetecilerin Balıkesir’de hep ötelenmiş olarak görüyoruz.Onlar için hiç çözüm üretilmemiş ve sorunların ile hep baş başa bırakıldığını görüyoruz. Yanlarında kimseyi hissetmemişsiniz. Bizler bunun için ne yapabiliriz dedik. Konut projesini geliştirdik. Gazetecileri önemsiyor ve onlara değer veriyoruz. Baltok aracılığı ile gazetecileri ev sahibi yapmak için adımımızı atıyoruz. İlimiz gazetecilerini ’ev’lendirmeye niyetliyiz" diyerek konut müjdesini verdi.

Kafaoğlu şunları söyledi: “Yerel basının sorunlarını ve gazetecilerin ne kadar zor koşullarda çalıştıklarını biliyorum. Basın mensuplarımızı ev sahibi yapacağız. Bu konuda çok samimiyiz. İlgili yerler ile görüşmelerimiz sürüyor. Önemli olan inanmaktır. İnandığınız zaman onu yarısını başarmış sayılırsınız. İnşallah temel atma ve tapu törenlerinde de Yüce Mevla’m hep birlikte olmayı nasıp eder"

‘2:30’tan önce hiç yatamıyorum’

Gece 2,5 saatten önce yatamadığını belirten başkan Zekai Kafoğlu, “Türkiye çok önemli sınavlardan geçiyor. 24 Haziran’da seçimimiz var. 4 yıldır belediye başkanıyım. Bu seçimi de sayarsak 6. seçimimiz olacak. Böyle bir hareketli böyle bir dinamik böyle bir aksiyonun çok olduğu dönemde görev yapıyoruz. Ama Allah’ın izni ve halkımızın teveccühü ile hep büyük bir başarıyla çıkıyoruz. Çünkü gece- gündüz sahadayız. Vatandaşımızla beraberiz. Az önce Edremitteyik. Ardından Ayvalık’ta esnafımızla kucaklaştık. Şimdi buradayım. Buradan başka bir törende olacağız. Hakikaten durmuyoruz. Teşkilatlarımız durmuyor. Ben hiç gece 2:30’dan önce yattığımı hatırlamıyorum. Sabah namazından sonrada 7 Kasım’dan beri hep yollara koyuluyoruz. Ham dolsun hiç yorulmuyorum. Çünkü hizmet etme aşkımız ve sözümüz var. Aşkla çalışınca insan yorulmazmış. Biz kendimizi bu şehrimize ve halkımıza hizmet için adadık” diye konuştu.

Bahçeci, gazetecileri bilgilendirdi

Konuşmalardan sonra BGC ve Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürü Tahsin Şahin’in ev sahipliği yaptığı geleneksel pikniğin ardından gazetecilere Baltok Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Bahçeci tarafından konutlar ile ilgili bilgiler aktarıldı. Basın emekçilerinin projeyle ilgili sorularına detaylı yanıtlar veren Bahçeci, Balıkesir’deki kentsel dönüşümün de Baltok aracılığıyla gerçekleşeceğini ifade etti.

Gazeteciler, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen cemiyet başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile diğer yetkililere teşekkür ettiler.