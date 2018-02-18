BİBACEM’in resmi açılışı yapıldı

Bitlis Basın Cemiyetinin (BİBACEM) hizmet vereceği yeni merkezin açılışı ve tanıtımı yapıldı.

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği açılışta BİBACEM Başkanı Gökhan Kılıç, bilgilendirmelerde bulundu. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, "Doğrusu işiniz kolay değil. Gazetecilik gerçekten zor bir meslek ve maden ocağında çalışanlar gibi basın çalışanlarının da erken yıpranmalarından dolayı hem emeklilikte hem de diğer konularda devamlı öncelikli yıpranma hakları vardır. Çünkü sürekli koşturuyorlar, şimdi görüyorsunuz Afrin’den bize haber ulaştıran, bize görüntü ulaştıran bu kardeşlerimizdir. Bitlis’in katkısında büyük katkınız var. Bitlis tanıtım günleri düzenledik İstanbul’da, bu arkadaşlarımızın büyük emekleri vardır. Ayrıca yerlerini gidip ziyaret edeceğiz, gerekli desteği sağlayacağız" dedi.

Açılışa katılan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise, “Bu kadim şehri tanıtma, bu tarihi ve güzel mirası çok zengin olan bu şehrin doğal güzelliklerini güzel mirasıyla tanıtmakta bizim en önemli misyonumuzu basın kuruluşlarımız yapıyor. Bu anlamda inşallah arkadaşlarımızın kurmuş olduğu bu cemiyet münasebetiyle zaman zaman yaptıkları bu çalışmalarla ben inanıyorum ki ilimizin tanıtımıyla çok ciddi katkılar sağlayacaklarına eminim. Gerçekten çok zor şartlarda görev yapan basın emekçilerimiz var. Genel başkan yardımcımızın da ifade ettiği gibi zaman zaman şehit olan ve zor koşullarda vermiş oldukları bu haberciliği insanlarımıza duyurmada çok ciddi misyon göstererek zor koşullarda görev yapan basın emekçilerimizden de yaralılara da acil şifalar diliyorum. Samimi olarak söylemek gerekirse çalışmış oldukları koşullar çok ciddi zor koşullar, ama biz onlar sayesinde birçok gerçeği görme fırsatımız olmaktadır. Güzel işler altına imza atacaklarına inanıyorum, tekrar arkadaşları kutluyorum" dedi.

Bitlis Basın Cemiyeti (BİBACEM) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kılıç ise, cemiyet hakkında bilgiler vererek, "Bugün hep birlikte açılışını yapacağımız Bitlis Basın Cemiyetini gerek yerel ve gerekse ulusal alanda çalışan gazeteci meslektaşlarımızla birlikte kurma kararı aldık ve bu karar neticesinde de meslektaşlarımızı tek çatı altında toplamak maksadıyla bu fikrimizi hayata geçirdik. Bitlis Basın Cemiyeti olarak gece gündüz demeden, her türlü koşulda, insanların zamanında, doğru ve tarafsız bir şekilde haber almalarını sağlayan meslektaşlarımızın yaşadığı sorun ve sıkıntıları çözmenin yanı sıra ilimizin tanıtımını da destek sunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu anlamda ilimizin tanıtımına katkı sunmak adına Bitlis Basın Cemiyeti olarak ilk etapta ‘Sarı Kalem’ adını verdiğimiz bir haber ve tanıtım dergisini çıkaracağız. Bitlis Basın Cemiyeti olarak siz kıymetli misafirlerimizin de destekleriyle ilimiz adına güzel çalışma ve projelere imza atacağımıza olan inancımızın sonsuz olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir kez daha bu mutlu ve bir o kadar anlamlı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, STK temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.