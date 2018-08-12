Biber salçasının sofraya zahmetli yolculuğu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde her yıl ağustos ayında toplanacak büyüklüğe gelen kırmızı biberler, maharetli ellerde Türk yemeklerinin vazgeçilmez lezzeti olan salçaya dönüştürülüyor.

Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen birbirinden farklı ürünler, kadınların elinde binbir zahmetle sofralardaki yerini alıyor.

Tarlalarında yetişen kırmızı biberleri de sıcak havanın kavurduğu ağustos ayında toplayarak çuvallara koyan kadınlar, imece usulüyle bunları yıkayarak çekirdeklerini çıkarıyor.

Daha sonra seyyar ya da sabit biber çeken yerlere götürülen kırmızı biberler, kilogram başına ödenen belli bir ücret karşılığında çekiliyor.

Çekilen biberler, evlerin damlarında ya da üstü açık bahçe ya da avlularda tuzlanarak suyunu çekmesi için kurumaya bırakılıyor.

Günde birkaç kez suyunu çekmesi için karıştırılan biberler, daha sonra zeytinyağı ve tuzla yoğrularak bidon ya da kavanozlara konulup salça haline getiriliyor.

- "Dayanışmanın en güzel örneği"

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasadı yapılan biberin zahmetli yolculuğun ardından mutfaklara salça olarak yerini aldığını söyledi.