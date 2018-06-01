Biber tartışması sonucu ölüme ilişkin dava

Sanık Dilan Timuçin, "Ben anneme yönelik bıçakla, babama yönelik de tabak, çanak atmak suretiyle yaralama amaçlı bir eylemde bulunmadım. Olay yatıştıktan sonra babam salona geçti. Sonra da dışarı çıkmak üzere kalkıp giyindi. Kapıya doğru geldiğinde fenalaştı. Merdivenlere oturdu. Biz de Dilara ile telaşlandık. Dilara doktoru aradı. Babamın daha önceden kalp hastalığı olduğuna dair herhangi bir bilgimiz yoktu. Kalp rahatsızlığı nedeni ile herhangi bir tedavi görmemiştir." diye konuştu.

Sanık Dilan Timuçin savunmasında, olayın yaşandığı gün ikiz kardeşi Dilara Timuçin ile annesinin mutfakta tartıştığını belirterek, annesi ile kız kardeşini ayırmak için mutfağa gelen babasının da olaya müdahil olduğunu anlattı.

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık kardeşler Dilan ve Dilara Timuçin ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada anne Ayşe Nurten Timuçin ise mağdur sıfatıyla hazır bulundu.

Anne Ayşe Nurten Timuçin ise olay günü kızı Dilara ile mutfaktayken, diğer kızı Dilan'ın aldığı biberlerin kullanıp kullanılmaması hususunda kızı ile tartışma yaşadıklarını, yaşanan olay sırasında kendisine yönelik bıçakla saldırı olduğunu hatırlamadığını, şikayetçi olmadığını ve kızlarının cezalandırılmasını istemediğini söyledi.

Tutuksuz sanık Dilara Timuçin'in avukatının mazeret bildirerek duruşmaya katılmaması sebebiyle savunmasının bir sonraki celse alınmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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- Biber tartışması ölüm getirdi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Necati ve Ayşe Nurten Timuçin çiftinin ikiz kızları ile aynı evde yaşadıkları, aile içinde çocukları ile ebeveynleri arasında eskiden süregelen geçinememe ve tartışma durumlarının var olduğu, bu durumun olay tarihine kadar sürdüğü anlatıldı.

İddianamede, olay tarihinde anne Ayşe Nurten Timuçin'in mutfakta yemek yaptıkları sırada, yardımcı kadından yemeğe koymak için biberleri doğramasını istediği, bu sırada yanlarına gelen kızı Dilara'nın "Bu biberleri Dilan almış siz kullanmayın." dediği, bunun üzerine annenin de "Bunları baban aldı, parasını baban veriyor. Biz de kullanabiliriz." dediği belirtildi.