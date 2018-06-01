Biber tartışması sonucu ölüme ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bulunan evlerinde yemeğe biber koyma yüzünden çıkan tartışma sonucu babalarının kalp krizi geçirerek ölmesine sebep oldukları iddia edilen ikiz kız kardeşlerin yargılanmalarına devam edildi.
Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık kardeşler Dilan ve Dilara Timuçin ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada anne Ayşe Nurten Timuçin ise mağdur sıfatıyla hazır bulundu.
Sanık Dilan Timuçin savunmasında, olayın yaşandığı gün ikiz kardeşi Dilara Timuçin ile annesinin mutfakta tartıştığını belirterek, annesi ile kız kardeşini ayırmak için mutfağa gelen babasının da olaya müdahil olduğunu anlattı.
Sanık Dilan Timuçin, "Ben anneme yönelik bıçakla, babama yönelik de tabak, çanak atmak suretiyle yaralama amaçlı bir eylemde bulunmadım. Olay yatıştıktan sonra babam salona geçti. Sonra da dışarı çıkmak üzere kalkıp giyindi. Kapıya doğru geldiğinde fenalaştı. Merdivenlere oturdu. Biz de Dilara ile telaşlandık. Dilara doktoru aradı. Babamın daha önceden kalp hastalığı olduğuna dair herhangi bir bilgimiz yoktu. Kalp rahatsızlığı nedeni ile herhangi bir tedavi görmemiştir." diye konuştu.
Anne Ayşe Nurten Timuçin ise olay günü kızı Dilara ile mutfaktayken, diğer kızı Dilan'ın aldığı biberlerin kullanıp kullanılmaması hususunda kızı ile tartışma yaşadıklarını, yaşanan olay sırasında kendisine yönelik bıçakla saldırı olduğunu hatırlamadığını, şikayetçi olmadığını ve kızlarının cezalandırılmasını istemediğini söyledi.
Tutuksuz sanık Dilara Timuçin'in avukatının mazeret bildirerek duruşmaya katılmaması sebebiyle savunmasının bir sonraki celse alınmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
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- Biber tartışması ölüm getirdi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Necati ve Ayşe Nurten Timuçin çiftinin ikiz kızları ile aynı evde yaşadıkları, aile içinde çocukları ile ebeveynleri arasında eskiden süregelen geçinememe ve tartışma durumlarının var olduğu, bu durumun olay tarihine kadar sürdüğü anlatıldı.
İddianamede, olay tarihinde anne Ayşe Nurten Timuçin'in mutfakta yemek yaptıkları sırada, yardımcı kadından yemeğe koymak için biberleri doğramasını istediği, bu sırada yanlarına gelen kızı Dilara'nın "Bu biberleri Dilan almış siz kullanmayın." dediği, bunun üzerine annenin de "Bunları baban aldı, parasını baban veriyor. Biz de kullanabiliriz." dediği belirtildi.
Bu olaydan dolayı eskiden süregelen husumetin de etkisiyle anne ve kızlarının tartışmaya başladığı aktarılan iddianamede, bu sırada mutfağa gelen baba Necati Timuçin'in kızlarını kenara iterek annelerinden uzaklaştırmaya çalıştığı, bunun üzerine de kızlarının babalarına tabak, çanak gibi eşyalarla vurdukları kaydedildi.
İddianamede, çıkan kavgada kızlardan Dilan Timuçin'in mutfaktan aldığı bıçakla babasının üzerine yürüdüğü, anne ve babanın kızlarına karşı koymaya çalıştığı, bu sırada Dilan Timuçin'in bıçağı annesinin sağ omuzuna sapladığı bilgisi verildi.
Olaylar sırasında baba Necati Timuçin'in fenalaşarak yere düştüğü ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda kronik kalp damar hastalığı bulunan babanın ölümünün maruz kaldığı darbe ve tartışma olayının stresinin tetiklediği kardiyak ölüm sunucunda meydana geldiği yönünde bilgi verildiği aktarıldı.
İddianamede, ikiz kız kardeşler Dilan ve Dilara Timuçin'in eylemlerinin, babalarının kalp rahatsızlığını bilmelerine rağmen saldırmalarından dolayı "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçunu oluşturduğu vurgulanarak, 2 kardeşin 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
İddianamede ayrıca Dilan Timuçin'in annesine karşı, "üst soya karşı basit yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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