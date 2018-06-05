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Bıçak yarasıyla 30 kilometre otomobil kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 05:05 | Son Güncelleme

Adana'da, Karataş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 yerinden yaralanan ve bu halde 30 kilometre araç kullanan kişi polis tarafından durdurularak ambulansla hastaneye götürüldü

Adana'da, bıçaklı kavgada 3 yerinden yaralanan ve hastaneye gitmek için 30 kilometre otomobil kullanan kişi, polis ekiplerince durdurularak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 01 EBP 26 plakalı otomobilin sürücüsünün merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi uygulama noktasındaki polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymaması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.

Karataş Caddesi'nde önlem alan ekipler, bir süre kaçmaya devam eden sürücünün kullandığı aracı Yamaçlı Mahallesi civarında durdurdu.

Otomobildeki şüphelileri kontrol eden ekipler, sürücü Özkan Genç'in kente 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi'ndeki bir kavgada 3 yerinden bıçaklandığını ve 3 aylık hamile eşiyle hastaneye gitmeye çalıştığını tespit etti.

Sürücünün kan kaybetmeye devam etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya müdahale eden ekipler, sırtında iki, bacağında ise bir bıçak yarası olduğu belirlenen Genç'i Adana Şehir Hastanesine götürdü.

Bıçaklı kavganın jandarma bölgesinde yaşandığını tespit eden ekipler, durumu ilgililere iletti. Bunun üzerine kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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adana bıçakla yaralanma yaralı sürücü

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