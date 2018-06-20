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Bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Dima'nın amcası gözaltında (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:37 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Bursa'da dün öğle saatlerinde evde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan  Suriye uyruklu Dima Aşaelim'in cenazesi bugün Merkez Yıldırım İlçesi Değirmenlikıkız Mahallesi Yenicami'de öğlen kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Dima'nın amcası gözaltında (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'da dün öğle saatlerinde evde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan Suriye uyruklu Dima Aşaelim'in cenazesi bugün Merkez Yıldırım İlçesi Değirmenlikıkız Mahallesi Yenicami'de öğlen kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine talihsiz kadının ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Katil zanlısı amca Bakrı A.'nın çalıştığı tekstil fabrikasından öğle arası gelerek cinayeti işlediği, daha sonra tekrar iş yerine döndüğü öğrenildi. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından Bakrı A.'nın eve gelip gözyaşı döktüğü ve kurbanının 7 aylık oğlunu ise kucağına alıp sevdiği öne sürüldü.
Bu arada öldürülen Dima Aşaelim'in ağabeyi Vahit Aşaelim, "Evli ve 2 çocuğu olan amcam, kardeşim evlendikten sonra ona kızıyordu. 'Neden ona kaçtın' diyordu. Bir defasında 'Seni vuracağım' demişti. Hem söylediğini yaptı hem de ablamın ziynet eşyalarını aldı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Dima'nın amcası gözaltında (2)Bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Dima'nın amcası gözaltında (2)Bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Dima'nın amcası gözaltında (2)

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