Bıçaklı saldırıda yaralanan İsrailli öldü

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki bıçaklı saldırıda ağır yaralanan İsraillinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yediot Ahronot Gazetesi'nin internet sayfasından duyurduğu habere göre, bıçaklı saldırıda yaralanan ve Batı Kudüs'teki Shaare Zedek Hastanesi'ne kaldırılan İsrailli hayatını kaybetti.
İsrail polisinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bıçaklı saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti. Saldırıyı düzenlediği iddia edilen kişinin de polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.
Söz konusu gazete eylemi gerçekleştiren kişinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Ukraba Köyü sakinlerinden Abdurrahman Beni Fazıl isimli bir Filistinli olduğunu belirtmişti.
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