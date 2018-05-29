Biçerdövercilerin hasretle geçen ekmek mücadelesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Hatay'ın Hassa ilçesine gelen operatörler, güne sabahın erken saatinde biçerdöverlerinin günlük bakımlarını yaparak başlıyor. Traktör ve biçerdöverlerin arkasına taktıkları römorkları da yol kenarlarındaki akaryakıt istasyonlarına bırakan biçerdöverciler, dinlenme, uyku ve yemek pişirme gibi diğer kişisel ihtiyaçlarını da evleri gibi gördükleri römorklarda karşılıyor.

Biçerdöver operatörü 47 yaşındaki 4 çocuk babası Kemal Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketi Gaziantep'ten bir hafta önce Hatay'a geldiklerini söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır operatörlük yaptığını ifade eden Filiz," Yaklaşık bir hafta önce memleketimizden buraya geldik. Buradaki hasat çalışmamız 10 gün daha sürecek. Bu yıl Hatay'dan başladık. Yozgat, Sivas, Kayseri gibi şehirleri gezerek 7 bin dönüm civarında hasat yapıyoruz. Çoluk çocuğumuzun rızkı için gezmeye mecburuz." dedi.

- "3 ay ailemizden ayrı kalıyoruz"

Biçerdöver operatörü 4 çocuk babası 55 yaşındaki Selim Nacar da Kilis'ten geldiğini, bu mesleğin babasından kendine yadigar kaldığını belirterek 25 yıldır şehir şehir gezerek hasat yaptıklarını anlattı.

Sıcak havaya rağmen çalıştıklarını ve oruç da tuttuklarını belirten Nacar, "Havalar çok sıcak. Bizi çok etkiliyor. Akşamı zor ediyoruz. 3 ay ailemizden ayrı kalıyoruz. Sağ olsun evde hanımlarımız çocuklarımıza bizi aratmıyorlar. Okullarıyla ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgileniyorlar." dedi.

Nacar, uyku gibi ihtiyaçlarını yanlarında taşıdıkları römorklarda karşıladıklarını kaydetti.

