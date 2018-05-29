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Biçerdövercilerin hasretle geçen ekmek mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:31 | Son Güncelleme

Ailelerinin geçimini sağlamak için yılın üç ayını memleketinden, eşinden ve çocuklarından ayrı geçiren biçerdöver operatörleri, gittikleri şehirlerde yoğun mücadele veriyor - Biçerdöver operatörlerinden Kemal Filiz: - "Bu yıl Hatay'dan başladık. Yozgat, Sivas, Kayseri gibi şehirleri gezerek 7 bin dönüm civarında hasat yapıyoruz. Çoluk çocuğumuzun rızkı için gezmeye mecburuz" - Selim Nacar: - "Havalar çok sıcak. Bizi çok etkiliyor. Akşamı zor ediyoruz. 3 ay ailemizden ayrı kalıyoruz"

HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Şehir şehir gezerek biçerdöverlerle buğday hasadı yapan operatörler, yılın üç ayını memleketleri ve ailelerinden ayrı geçiriyor.

Tahıl ürünlerinin hasadının başlamasıyla geçimlerini biçerdövercilik yaparak kazanan operatörler ile yardımcılarının 3 ay süren zorlu ekmek mücadeleleri başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Hatay'ın Hassa ilçesine gelen operatörler, güne sabahın erken saatinde biçerdöverlerinin günlük bakımlarını yaparak başlıyor. Traktör ve biçerdöverlerin arkasına taktıkları römorkları da yol kenarlarındaki akaryakıt istasyonlarına bırakan biçerdöverciler, dinlenme, uyku ve yemek pişirme gibi diğer kişisel ihtiyaçlarını da evleri gibi gördükleri römorklarda karşılıyor.

Günün yaklaşık 12 saatini toz duman içinde tarlalarda direksiyon başında geçiren operatörler, ailelerinin geçimini sağlamak için alın teri döküyor. Ekmek paralarını kazanmanın mutluluğunu yaşayan biçerdövercilerin hasat dönemindeki mesaisi yoğun geçiyor.

- "Çoluk çocuğumuzun rızkı için gezmeye mecburuz"

Biçerdöver operatörü 47 yaşındaki 4 çocuk babası Kemal Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketi Gaziantep'ten bir hafta önce Hatay'a geldiklerini söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır operatörlük yaptığını ifade eden Filiz," Yaklaşık bir hafta önce memleketimizden buraya geldik. Buradaki hasat çalışmamız 10 gün daha sürecek. Bu yıl Hatay'dan başladık. Yozgat, Sivas, Kayseri gibi şehirleri gezerek 7 bin dönüm civarında hasat yapıyoruz. Çoluk çocuğumuzun rızkı için gezmeye mecburuz." dedi.

- "3 ay ailemizden ayrı kalıyoruz"

Biçerdöver operatörü 4 çocuk babası 55 yaşındaki Selim Nacar da Kilis'ten geldiğini, bu mesleğin babasından kendine yadigar kaldığını belirterek 25 yıldır şehir şehir gezerek hasat yaptıklarını anlattı.

Sıcak havaya rağmen çalıştıklarını ve oruç da tuttuklarını belirten Nacar, "Havalar çok sıcak. Bizi çok etkiliyor. Akşamı zor ediyoruz. 3 ay ailemizden ayrı kalıyoruz. Sağ olsun evde hanımlarımız çocuklarımıza bizi aratmıyorlar. Okullarıyla ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgileniyorlar." dedi.

Nacar, uyku gibi ihtiyaçlarını yanlarında taşıdıkları römorklarda karşıladıklarını kaydetti.

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